البيت الأبيض يطلق برنامجا بحثيا لتشخيص وعلاج جدري القردة

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أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس عن إطلاق سلسلة من المشروعات البحثية التي تستهدف زيادة فهم كيفية تشخيص وعلاج والوقاية من فيروس جدري القردة.



وقال كبير مستشاري البيت الأبيض للمجال الطبي الدكتور أنتوني فاوتشي - خلال إيجاز للصحفيين اليوم - إن هناك عددا من الأسئلة التي لا إجابة لها، فيما يتعلق بالاستجابة لفيروس جدري القردة.



وأوضح فاوتشي أن هناك فجوات تحتاج إلى تفسيرات لها صلة بعلمي الأحياء والمناعة لتحسين فهم انتقال الفيروس، إلى جانب علاقة الحيوانات به ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن على مستوى العالم.



من جانبها ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذا يأتي بينما تجري تجارب طبية بأمريكا وخارجها في الدول التي بها الفيروس.



وأضافت أن في الوقت الراهن ليست ثمة علاجات تمت الموافقة عليها من جانب الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية " إف دي إيه" تستهدف تحديدا علاج والوقاية من جدري القردة، وإنما ما تمت الموافقة عليه تتعامل مع عدوى فيروس الجدري بصورة عامة وليس جدري القردة، على وجه الخصوص.