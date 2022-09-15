الأمم المتحدة تبحث السماح لـ"زيلينسكى" مخاطبتها بالفيديو

تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مخاطبة الاجتماع السنوى لزعماء العالم الأسبوع المقبل عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا.
وقالت بعثة كييف في مذكرة للدول الأعضاء بالجمعية العامة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن زيلينسكى لا يمكنه المشاركة شخصيًا في الاجتماعات بسبب الهجوم الروسى على بلاده.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعلن أمس، أن بلاده لن تدعم قرار السماح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد.
وفى وقت سابق، قال سيرجى نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن سيارة الرئيس اصطدمت بسيارة أخرى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد زيارة ميدانية، لكنه لم يصب بجروح خطيرة.
وكتب نيكيفوروف على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن سيارة اصطدمت بموكب الرئيس في العاصمة الأوكرانية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسيوشيتد برس" الأمريكية، وكان زيلينسكي عائدا إلى كييف من منطقة خاركيف، حيث زار القوات في مدينة إيزيوم التي تم استعادتها.
وقال المتحدث الرئاسي إن سائق السيارة الأخرى تلقى الإسعافات الأولية من فريق زيلينسكي الطبي وتم نقله بسيارة إسعاف، وأن المسعفين فحصوا الرئيس الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة، فيما لم يحدد نوع الإصابات التي يعاني منها زيلينسكي، مضيفا أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.
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