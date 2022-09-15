الأمم المتحدة تبحث السماح لـ"زيلينسكى" مخاطبتها بالفيديو

وقالت بعثة كييف في مذكرة للدول الأعضاء بالجمعية العامة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن زيلينسكى لا يمكنه المشاركة شخصيًا في الاجتماعات بسبب الهجوم الروسى على بلاده.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعلن أمس، أن بلاده لن تدعم قرار السماح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد.