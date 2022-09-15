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ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى لـ 8.789 مليون برميل يوميا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:00 ص
ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى لـ 8.789 مليون برميل يوميا نفط "ارشيفية "
كتبت- مروة الغول

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ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر يونيـو 2022 بمقدار 141 ألـف برميل / يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.789 مليون برميل / يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أنه يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 ليصل إلى 9.069 مليون ب / ي، وفي تطور أخر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 14 حفارة خلال شهر يونيو 2022 ليبلغ 662 حفارة.

وأشار التقرير، أنه فيما يتعلق بالمخزونات النفطية فقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر يونيو 2022 بمقدار 9 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2700 مليون برميل ، بينما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 36 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصـل إلى حوالي 1638 مليون برميل.


النفط

نفط

المنخزونات النفطية

المخزون التجاري النفطي



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