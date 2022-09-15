اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:23 م
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أمن قنا يضبط تاجر أسلحة بحوزته 10 بنادق آلية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:00 م
أمن قنا يضبط تاجر أسلحة بحوزته 10 بنادق آلية أسلحة نارية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، برئاسة اللواء على العاصي، مدير المباحث الجنائية من ضبط تاجر سلاح بحوزته 10 بنادق آلية، بالطريق الصحراوي بمركز أبو تشت شمالي محافظة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أحمد عبد الحق، مأمور مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتمكن حملة أمنية برئاسة المقدم محمد الملقب، رئيس مباحث أبو تشت، والنقيب محمد المغربي، معاون أول مباحث أبو تشت، من ضبط هاني. ر، 40 عاما، بحوزته 10 بنادق آلية، داخل سيارة بالطريق الصحراوي بمركز أبو تشت.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات.

 

 


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