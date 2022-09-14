هبوط بورصات الخليج

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.82% خاسرًا 242.85 نقطة ليغلق عند مستوى 13072.11 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.58% خاسرًا 191.18 نقطة ليغلق عند مستوى 11893.27 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.69% خاسرًا 145.85 نقطة ليغلق عند مستوى 20851.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.8 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.07%، يليه قطاعي المواد الأساسية، والسلع الرأسمالية بنسبة 2.02%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.96%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.82%.

وقفز 25 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 3.95%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 3.88%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 3.66%، وتراجع 181 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.86%، ثم سهم "بوان" بنسبة 4.69%، ثم سهم "صدر" بنسبة 4.26%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 559.1 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.76% خاسرًا 26.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3431.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.8 مليون سهم محققة ما قيمته 340.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6527 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.17%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.14%، ثم قطاعي السلع، والاتصالات بنسبة 0.77%، 0.65%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 2.59%.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 11.85%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 5%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.53%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.9 مليون ورقة بقيمة 105.2 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.241% خاسرًا 24.11 نقطة ليغلق عند مستوى 9970.67 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.073 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 10 مليار سهم، بقيمة 13.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.38%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والصناعة بنسبة 0.35%، 0.3%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 14.6%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 14.6%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 5.13%، ثم سهم " مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 2.85%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.73%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.66%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 337.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 716.4 ألف سهم بقيمة 420.5 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 56.54% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.17%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 1.31% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% خاسرًا 50.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7557.24 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% خاسرًا 60.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8427.76 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% خاسرًا 25.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5746.85 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.64% خاسرًا 38.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5962.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 167.7 مليون سهم بقيمة 37.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8857 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.77%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 0.79%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع البنوك، والخدمات المالية بنسبة 0.59%، 0.47%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.14%.



بورصة قطر وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.82% خاسرًا 242.85 نقطة ليغلق عند مستوى 13072.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.1 مليون سهم بقيمة 497.7 مليون ريال عبر تنفيذ 18.4 ألف صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.43%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.72%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.07%.