تراجع مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء صعود "مواد البناء"

كتب هانى الحوتى

تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.2%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9%، وهبط قطاعي خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، 2.4%، على التوالي، وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.6%، 1.6%، 1.4%، على التوالي.

كما تراجعت قطاعات البنوك، والتجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، 0.6%، 0.3%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع مواد البناء وحيدًا بنسبة 1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 629 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 71.5 مليون جنيه، 899.6 ألف جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 92.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 4124 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3719 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.