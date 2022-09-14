محافظ المنيا: دعم منظومة النظافة بمركز ملوى بمعدات وأدوات جديدة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تسليم مركز ومدينة ملوى دفعة معدات جديدة لدعم منظومة النظافة،لافتا إلى أن ذلك يأتى ضمن تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار فى تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات ومتابعة حالة النظافة العامة على مدار اليوم، بهدف إعادة الانضباط للشارع وللقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، مع ضرورة توعية المواطنين بإلقاء القمامة فى أماكنها المخصصة للحفاظ على المظهر الحضارى للمركز والمدينة.



وفى ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوى جهودها فى متابعة حالة النظافة العامة حيث تم رفع المخلفات وتراكمات القمامة من نقاط تجميعها بقرى المركز ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى مع تمهيد وتسوية الشوارع وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية حفاظًا على المظهر الجمالى للمركز وسلامة وصحة المواطنين وتيسير حركة السير المرورية.



كما تواصل الوحدة المحلية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة والكشافات الكهربائية على مستوى الطرق والشوارع الرئيسية بالأحياء والقرى وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم الإنارة العامة والنهوض بالخدمة المقدمة للمواطن.











