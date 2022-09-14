محافظ أسوان: إنشاء مركز طب أسرة جديد بتكلفة 22 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جارى إنشاء مركز طب أسرة جديد بجوار المركز الحالى علي مساحة 21 ألف م2 وبتكلفة 22 مليون جنيه ، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والمخطط تشغيلها بنهاية العام الحالي بعد إنهاء المشروعات الجارية لأنشاء وإحلال وتجديد وتجهيز 11 مستشفى ، و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية 12,3 مليار جنيه.

جاء ذلك على هامش جولة محافظ أسوان، بقرى بنبان قبلى وبحرى والرقبة والمنصورية رافقه خلال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وأيضاً القيادات الشعبية والتنفيذية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مركز الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بنبان والذي سيضم 15 وحدة وماكينة حديثة ، بجانب 6 أجهزة تكييف وشبكة كهرباء ومحطة معالجة كمرحلة أولى بدعم من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بنبان ضمن جهودها للمشاركة المجتمعية حيث ستخدم حوالى 35 ألف نسمة موزعين على 9 نجوع بقري بنبان قبلي وبحرى والمنصورية.

ووجه أشرف عطية، إلى دعم المركز بـ 6 وحدات أخرى لتصل إلى 21 ماكينة تغطى الحالات المرضية على 3 ورديات ، وخاصة أنه تم الترخيص لقطعة أرض أخرى لإقامة مركز غسيل كلوى أخر بمساحة 760 م2 سيضم 36 ماكينة ووحدة بتكلفة 4.5 مليون جنيه لتخفيف معاناة ومشقة التنقل وتكلفته عن المرضى وذويهم بقري وتوابع غرب النيل ، بالإضافة إلي القضاء على قوائم الإنتظار.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن قرية بنبان وقري ونجوع غرب النيل بمركز دراو ستشهد طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية والمرافق العامة والمواقع الخدمية بعد أدراجها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث جاري حصر الاحتياجات والدراسة، مع وضع التصميمات للمشروعات المخطط تنفيذها.