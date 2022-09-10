تعرف على "كبيبة الجمبري" الأكلة البحرية الشهيرة على موائد أهالي بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تتميز محافظة بورسعيد الساحلية بحدودها المائية التي تتمثل في البحر الأبيض المتوسط، قناة السويس، بحيرة المنزلة، ولذلك تشتهر بالأكلات البحرية المعروف منها والغريب أيضاً الذي يشيد به أهالي المحافظات الأخرى خلال تناولهم الوجبات في مطاعم وسوق بورسعيد للأسماك.

كبيبة الجمبري

الكبيبة.. هي أكلة بورسعيدية شهيرة لها طرق عديدة يتميز بها أهالي المحافظة الساحلية وأطلق عليها هذا الاسم لشكلها القديم والشعير أيضا وهو مثل قطع "البورجر"، والاجود منها التي يتم "تكبيبها" بشكل جيد ولذلك سميت ب "الكبيبة".

أصل الكبيبة.. الجمبري

لكل أكلة طعم يميزها ويجعل لها مذاق خاص، وما يميز هذه الأكلة البورسعيدية ان المكون الرئيسي لها هو الجمبري الذي يعد من أفضل أنواع البحريات المحببة لدي المصريين وليس البورسعيدية فقط، ولكن هنا يختلف شكل الجمبري وتسويته ليصبح " كبيبة".

قرين الكبيبة

أكلة الكبيبة لها قرين على المائدة، فحينما تجدها لابد أن تجد كفتة الجمبري التي تعتبر من نفس مكونات الكبيبة، وأيضا يتم تسويتها بنفس الطريقة بأن تكون مقلية في الزيت، ومن البعض ما يأخدها كمقبلات بجانب الوجبة الرئيسية.

مكونات كبيبة الجمبري

لم تختلف مكونات الكبيبة من مطعم الي آخر أو من منزل إلى آخر، ولكن لكلٍ تسويته الخاصة التي يتميز بها، وتنحصر مكونات كبيبة الجمبري من : الجمبري، البقدونس المفروم، البصل، الكزبرة الخضراء المفرومة، الثوم، الشبت المفروم، الأرز المطحون، الكمون، زيت، بهارات السمك، الفلفل الأسود، الطماطم، الكارى، وملح حسب التذوق.

طريقة الإعداد والتحضير

نقوم بتقشير الجمبرى وإزالة الخيط الموجود فى الظهر ونغسله جيداً أو يمكنك شرائه مقشر جاهز، ثم نضعه فى الكبة ونفرمه جيدا ونضيف عليه حبة من البصل والثوم والكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت.

وبعد ذلك نضيف عليهم الأرز المطحون والبهارات من الملح والفلفل والكمون والكركم والكارى والشطة والنعناع والكزبرة الجافة ونقلب الخليط مع بعضه جيدغ حتى تتكون لدينا عجينة.

نقوم بعد ذلك بتشكيل العجينة الى كور أو أصابع ولو تلتصق فى اليد ندهن اليد بالزيت ونتركهم جانباً، ثم نجهز صوص لتسوية الكبيبة ونحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها قليل من الزيت ونضيف عليها حبة من كبيرة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة، ونقلبها على النار حتى يصبح لونها بني ثم نصيف عليها الماء ونتركها لمدة 5 دقائق حتى تغلي ثم نضيف إليها الملح والشطة.

ثم نحضر كور أو أقراص الكبيبة ونضعها فيها مباشرة ونتركها لمدة 30 ساعة حتى تنضج، ولو كنا نفضلها بصوص الطماطم نقوم بقلي كور أو أصابع الكبيبة فى الزيت أولاً ثم نضع البصلة المفرومة فى قليل من الزيت ونقلبها على النار ثم نضيف عليها عصير الطماطم حتى تتسبك، ثم نضيف عليها قليل من الماء ونضيف الكبيبة المقلية ونتركها حتى تنضج وتقدم ساخنة .

الكبيبة والكفته على مائدة البورسعيدية

ويتم تقديم الكبيبة والكفته مقلية أو بالصلصة على المائدة جنباً إلى جنب وتكون أكلة اساسية بجوار الأرز والعيش والسلطات، أو كمقبلات بجوار الأكلات البحرية الشهيرة.