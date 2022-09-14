اليوم السابع
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ضبط مسئول مستودع أسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:49 ص
ضبط مسئول مستودع أسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء أسطوانات غاز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (مسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز – كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) لقيامه بتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وعُثر بداخل المستودع على (100 أسطوانة بوتاجاز منزلية).

 بمواجهته بما أسفر عنه الضبط .. إعترف  أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


اسطوانه بوتاجاز

السوق السوداء

اخبار مصريه



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