اليوم السابع
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شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين للحفاظ على سلامتهم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:38 م
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين للحفاظ على سلامتهم وزير الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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وقع المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم عقد مع بنك مصر ظهر اليوم لاصدار بطاقات بنكية للايداع فقط للعاملين بإدارة التحصيل بجميع فروع الشركة التى يبلغ عددها 39 إدارة.
 
و أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر ﻹصدار ألف بطاقة إيداع للعاملين بقطاع التحصيل بالشركة بجميع اﻹدارات التابعة للشركة التى يبلغ عددها 39 إدارة ، موكداً أن هذه الخطوة فى إطار توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة السعى قدما نحو التحول الرقمى فى جميع المجالات داخل القطاع.
 
وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن توفير بطاقات إيداع للمحصلين يهدف إلى الحفاظ على أرواحهم ضد حوادث السرقات التى يتعرض لها المحصلين بسبب حوزاتهم للأموال لمسافات و أيام طويلة ، لافتاً إلى أن بطاقات الإيداع تتيح للمحصل إيداع كل المبالغ المالية التى بحوزته من أى ماكينة إيداع تابعة لبنك مصر فى أى وقت حتى فى أيام العطلات الرسمية و اﻷجازات.
 
و أشار عفيفي إلى أن إصدار هذه البطاقات للمحصلين تعد سابقة هى اﻷولى فى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن من أهم مميزات هذه البطاقات هو أن توريد مستحقات الدولة تتم أولا بأول و الحفاظ عليها من السرقات التى تعرضت لها أكثر من مرة.
 
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين (1)
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين (1)

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين (2)
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين (2)

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وزارة الكهرباء



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