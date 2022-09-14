وزير الكهرباء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة سوميتومو كوربوريشين بالشرق الأوسط

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هاجيمى مورى Hajime Mori الرئيس التنفيذى والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا بشركة سوميتومو كوربوريشين ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة.

و أشاد الدكتور شاكر فى بيان له اليوم ، بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية ، مشيدا بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

واشار الدكتور شاكر إلى الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة ، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية والمحافظة على البيئة .

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال

واكد على توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية مشيراً إلى استراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

واشار إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان فى هذا الشأن ويجرى التنسيق مع كافة الاطراف المعنية لتسريع الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الهام .

وأشاد هاجيمى مورى Hajime Mori الرئيس التنفيذى والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة سوميتومو كوربوريشين بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،

وأعرب عن رغبته في الاستثمار في مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى مشيداً بالخبرات والنجاحات التى حققتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية فى كافة القطاعات بصفة عامة وفى قطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

كما اعرب عن رغبته فى تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بموقع متميز وثراء واضح من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،

وابدى رغبته فى التعاون أيضاً فى مشروعات الربط الكهربائى وذلك فى إطار التصدى للتحديات التى تواجه أوروبا فى مجال الطاقة

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع شركة سوميتومو كوربوريشين في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس ، مؤكداً ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

كما أكد هاجيمى مورى على مشاركتهم فى مؤتمر الأطراف COP 27 مؤكداً على أهمية تبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات هذا المؤتمر الهام فى نوفمبر القادم ، مؤكداً أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية ، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر،

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء .

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