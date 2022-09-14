خيط الجريمة.. "ردد اسمه قبل وفاته".. قصة عامل وشقيقه قتلا شخص فى مطروح

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتى يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن لفترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة الضبعة بمطروح، جريمة قتل بشعة حيث اقدم عامل على قتل شخص مستخدما رقبة زجاجة واصابه فى منطقة الرقبة بجرح قطعى، واتصل بشقيقه بعد ارتكاب الجريمة لمساعدته على الهروب، إلا أن المجنى عليه قبل وفاته بثوانى ردد اسم المتهم كاملا، الأمر الذى سهل من عملية القبض عليه وشقيقه.

تعود أحداث القضية، رقم 138 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الضبعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن مطروح، إخطارا يفيد ببلاغ بوفاة المجنى عليه، عقب نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد التعدى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة، أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم " ه.ع.ف " عامل وبين المجنى عليه "ع.ع.ش "، قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام آلة حادة رقبة زجاجة مكسورة، وطعنه عدة طعنات فى الصدر والكتف والظهر، ثم قام بالاتصال بشقيقه المتهم الثانى " ا.ع.ف" عامل الذى حضر واصطحبه وأعانه على الفرار، وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى ردد اسم المتهم الأول تم توفى، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات مطروح، وحددت جلسة 7 سبتمبر القادم لمحاكمتهم.