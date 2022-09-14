اليوم السابع
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خطوات التقدم للتظلم للحصول على الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:00 ص
خطوات التقدم للتظلم للحصول على الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية.. إنفوجراف انفوجراف
كتب مدحت وهبة

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تستقبل  مكاتب التموين، التظلمات من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه ، مع تقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم وأن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الحرص على صرف الدعم الاستثنائي للأسر الاولى بالرعاية على بطاقات التموين.
 
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية التقدم بتظلم للحصول على الدعم الاستثنائى:
 
يتوجه صاحب بطاقة التموين الى مكتب التموين لتقديم تظلم
 
يرفق مع الطلب صورة الرقم القومى الخاص به وأيضا المستندات الدالة على صحة بياناته
 
يقوم المكتب بارسال التظلمات الى مديريات التموين بدورها ترسلها الى ديوان عام وزارة التموين
 
يتم مراجعة بيانات التظلم وفى حالة التأكد من استحقاق الشخص للدعم الاستثنائى وفقا للفئات المحددة يتم إدراج قيمة الدعم الاستثنائي لصاحب البطاقة اعتبارا من الشهر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر
 
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