جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الصيدلة الإكلينيكية.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح الدين أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري وعميد الكلية السابق، الدكتور ممدوح فوزي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية ومنسق البرنامج، والدكتور جورج لبيب وكيل نقابة الصيادلة بسوهاج ممثلا عن الدكتور أحمد القاضي نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد أبو دومة عضو النقابة العامة للصيادلة، واللواء حاتم صادق مدير عام إدارة الأمن الجامعي، وذلك بالقاعة الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته، هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق، أبناء الدفعة الأولى من البرنامج وأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية والجامعة بشكل عام، لتخريج هذه الدفعة التي ستمثل قفزة في تقديم الخدمات الصحية الممنوحة للمرضى بالمستشفيات، معلناََ مخاطبة وزيرالتعليم العالي لاستصدار قرار تكليف لجميع خريجي الدفعة للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، إلى جانب تكليف النسبة المقررة لتعيين الأوائل للعمل كمعيدين بالبرنامج، مشيراً إلى أن إحتفالية اليوم جاءت نتيجة العمل الجاد والمثابرة والاجتهاد وتعب وصبر الآباء والأمهات الذين هم أصحاب الحفل الحقيقيين، مقدماً الشكر للأساتذة الذين ساندوا الطلاب وأضافوا إليهم من علمهم وخبراتهم حتى يشهدوا هذا اليوم السعيد.

وفي كلمته وجه الدكتور محمد صلاح الدين، التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم وضيوف الحفل، وكذلك شركاء النجاح في الكلية الذين ساهموا في الوصول لهذه اللحظة، مشيراً إلى أن خريجي دفعة برنامج الصيدلة الاكلينيكية وعددعم ٥٢ طالب وطالبة، سيمثلون إضافة للطاقم الطبي لخدمة مواطني المجتمع السوهاجي، موجهاً الترحيب والشكر لأعضاء النقابة الذين دعموا جميع أنشطة البرنامج والكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين قامت الكلية على أعتاقهم.

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح فوزي، الشكر للحاضرين وضيوف الكلية وأولياء الأمور الذين ضحوا بالغالي والنفيس ليصلوا بأبنائهم لهذه اللحظة، مهنئاََ الطلاب الذين اجتهدوا وتفوقوا، مطالبهم بمواصلة تحصيل العلم والمعرفة، واستكمال مراحل الدراسات العليا، مع الإلتزام بأخلاقيات المهنة والعمل بإخلاص لأجل رفعة الوطن، مؤكداً على أن التخرج هو البداية الحقيقية للإنطلاق نحو المستقبل.