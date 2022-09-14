تسابق 300 جمل فى أول سباق هجن بالعريش بعد توقف 12 عاما

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أنه تم تسجيل 300 جمل تشارك فى التنافس على المراكز الأولى فى 30 شوطا ستنطلق منها 8 أشواط مساء اليوم وتستكمل غدا.

والجمال المشاركة من محافظات شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية ومحافظات القناة والوادى الجديد، تم نقلها لمضمار السباق .

وسبق انطلاقة الفعاليات تجهيزات وفرتها محافظة شمال سيناء لنجاح المهرجان وحشد الجماهير للمشاركة والحضور، وخصصت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات لنقل المواطنين مجانا، لمقر مضمار سباقات الهجن بالعريش لمشاهدة فعاليات اول سباق هجن بعد انقطاع سنوات بميدان السباقات فى الكيلو 17 غرب مدينة العريش .

ووجهت محافظة شمال سيناء دعوة لكافة أهالي المحافظة للمشاركة وحضور فعاليات السباق، حيث أوضح بيان المحافظة أنه تم توفير 4 أتوبيسات لنقل المواطنين من مناطق ميدان الرفاعى بميدان النصر ومن أمام مسجد شعث بضاحية السلام والحديقة بمنطقة المساعيد .

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء توفير أتوبيس لنقل المواطنين لمشاهدة الفعاليات من أمام مقر مجلس المدينة .

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن السباق يقام علي مضمار سباقات الهجن بمدينة العريش اليوم وغدا، بمشاركة 35 شاب متطوع .

وأضاف انه سينظم حفل افتتاح وختام وفقرات مصاحبة بينها عروض خيل وعروض فنية وفقرات شعر، لافتا انه تم الاهتمام بسوق التراث ضمن الفعاليات وفيه سيتم عرض منتجات تراثية تقدمها الأسر المنتجة ومشروعات الشباب ، ومقررا ان يضم المعرض عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها، الى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.

واشار إلى أن مضمار سباقات الهجن بالعريش يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى ادارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار ، لافتا ان مضمار الهجن المصرى يعد أول نادي لسباقات الهجن فى مصر، حيث تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.



