الرئيس السيسى يلتقى فى الدوحة ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك فى مقر إقامته بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.