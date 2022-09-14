وتابع -حسبما نقل "راديو بولندا"- أنه لا توجد في العالم عملية هجرة بهذا الحجم تضمنت توظيف هذا العدد من المهاجرين في فترة قصيرة مثل هذه الحالة، مشيرا إلى أن مليون و300 ألف لاجئ أوكراني لا زالوا مستقرين فى بولندا حتى الآن .

وأوضح أن الإحصاءات تفيد عودة الكثير من المهاجرين الأوكرانيين الذين وصلوا بولندا منذ فبراير إلى بلادهم مرة أخرى، كما تفيد زيادة هجرة الداخلية للاجئين الأوكرانيين في بولندا. واستقبلت بولندا أكثر من 6 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

