"التعليم" تصدر قرارا بمنح مكافأة إضافية للعاملين بامتحانات النقل

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات التابعة المستحقين لها، وبالفئات المالية.

وأكد القرار الوزارى: منح أعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم، مكافة شهرية، كبير المعلمين 155 جنيهًا، معلم خبير 140 جنيه، معلم أول (أ) 120 جنيها، معلم أول 85 جنيها، معلم مساعد 65 جنيها.

وبالنسبة للموظفين المخاضين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2016، يمنح مكافأة شهرية للحاصلين علي الدرجة الوظيفية ممتاز 155 جنيها والدرجة العالية 140 جنيها ودرجة مدير عام 120 جنيهًا، والدرجة الأولي 85 جنيها، والدرجة الثانية 65 جنيها، والدرجة الثالثة 55 جنيها، والدرجة الرابعة 50 جنيها.