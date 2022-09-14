الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا برعاية الوكالة الدولية حول زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجود مفاوضات جارية بين روسيا وأوكرانيا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول أمن محطة زابوروجيا النووية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: لم نسجل ارتفاعا بمعدل الإشعاع في منطقة المحطة حتى الآن، على حد علمي، لم تتعرض المحطة للقصف منذ ثلاثة أيام. آمل أن تتوقف هذه الهجمات وأن يتم ضمان سلامة محطة زابوروجيا النووية من قبل جميع الأطراف.

وأعرب عن أمله في أن تحترم جميع الأطراف سلامة المحطة.عن أمله في أن تحترم جميع الأطراف سلامة المحطة.