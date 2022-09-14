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إعلام ليبي: انفجار ضخم في مخزن وقود يهز مدينة سبها وإصابة عدد من المواطنين

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:19 ص
إعلام ليبي: انفجار ضخم في مخزن وقود يهز مدينة سبها وإصابة عدد من المواطنين ليبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكر إعلام ليبي، أن هناك انفجار ضخم في مخزن وقود يهز مدينة سبها وإصابة عدد من المواطنين ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، على أهمية استكمال القاعدة الدستورية، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعا وفق رغبة الليبيين.

وأوضحت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب الليبي والمبعوث الفرنسي، أكدا أن الأولوية للسيادة الليبية.

كان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا التقى عددا من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، كما التقى في مدينة بنغازي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.


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