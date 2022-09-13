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تأكيد ليبي– فرنسى على أهمية إجراء الانتخابات فى ليبيا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:36 م
تأكيد ليبي– فرنسى على أهمية إجراء الانتخابات فى ليبيا رئيس مجلس النواب الليبي
كتب : أحمد جمعة

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أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، على أهمية استكمال القاعدة الدستورية، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعا وفق رغبة الليبيين.
 
وأوضحت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب الليبي والمبعوث الفرنسي، أكدا أن الأولوية للسيادة الليبية.

كان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا التقى عددا من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، كما التقى في مدينة بنغازي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

 

 

 


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