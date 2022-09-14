أسعار الذهب اليوم الأربعاء تستقر فى مصر

فتح سوق الذهب اليوم الأربعاء على استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 1115 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمى للذهب وقت صياغة هذه السطور 1735 دولارا.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 21 يسجل 1115 جنيها
عيار 18 يسجل 956 جنيها
الذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيها
الجنيه الذهب 8920 جنيها.
ويترقب سوق الأسهم والذهب اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 إعلان الناتج الصناعى فى اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين فى بريطانيا والتقرير الشهرى لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين فى السعودية والميزان التجارى فى منطقة اليورو ومعدل الفائدة فى بريطانيا ومبيعات التجزئة فى أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.
ويغلق السوق يوم الجمعة 16 سبتمبر وسط ترقب إعلان الإنتاج الصناعى فى الصين ومبيعات التجزئة فى بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجارى وأداء الشركات وغيرها.
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