أبرز 6 معلومات بقضية نيرة أشرف بعد تحديد طعن قاتل فتاة المنصورة.. إنفوجراف

كتب إيهاب المهندس

وصلت قضية محاكمة محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، والمعروفة بقضية "فتاة المنصورة"، إلى محطتها الأخيرة بعد تحديد محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن المتهم

ــ 20 يونيو 2022 حدثت جريمة قتل نيرة على يد زميلها محمد عادل بجوار سور جامعة المنصورة.

ــ النيابة العامة تنتهى من التحقيق مع المتهم وتحيله للجنايات قبل مرور 48 ساعة من وقوع الجريمة.

ـــــ في 22 يوليو 2022، نظرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري أولى جلسات المحاكمة.

ــــ بعد نظر جلستين في الدعوى الجنايات تحيل المتهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.

ـــ الجنايات تقضى في 6 يوليو 2022، بالإعدام شنقا للمتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ــ بعد شهرين من الحكم محكمة النقض حدد جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن المتهم.

حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل كأولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، فى قضية قتله نيرة أشرف، لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض.

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.