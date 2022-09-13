وكيل زراعة الفيوم: "نستغل الأرض والمياه فى تحميل المحاصيل الزيتية على الذرة"

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس على مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم إن المديرية تطبق نظام تكثيف المحصول وبذلك تتعاون مع مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومع معهد البحوث المحاصيل الحقليه قسم بحوث التكثيف المحصولي وقسم بحوث البقوليات.

ولفت وكيل زراعة الفيوم إلى أن تطبيق نظم التكثيف فى المحصول تستهدف تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة العائد وتقديم دعم فنى وتدريب المزارعين لتطبيق نظم التكثيف المحصولى لتحقيق أقصى استفادة من الأرض والمياه وتقديم خدمات إرشادية متكاملة للمزارعين.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ يوم حصاد فى مركز سنورس لمحصول فول صويا محمل على ذرة شامية وفول صويا مفرد وعقدت ندوة حول أهمية التكثيف المحصولي والمميزات التى تعود على المزارع من زراعة المحاصيل المحملة فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتكاليف المقاومه وترشيد إستخدام مياه الرى وزياده الإنتاجية كما ونوعا وهذا الحقل أحد الحقول الإرشادية المنفذة فى المحافظه فى إطار برنامج التكثيف المحصولى.

وأضاف وكيل مديرية الزراعة ان ذلك يهدف إلى زيادة استغلال مساحة الأرض والموارد المائية، والسمادية، وبالتالي تحقيق عائد أكبر للمزارع، وإدخال محصول فول الصويا، كأحد محاصيل الزيوت الهامة في التركيب المحصولي.

لافتا إلى أنه يعتبر فول الصويا من المحاصيل الزيتية الهامة ويحقق عائدا اقتصاديا للمزارع، بالاضافة إلى أن الفلاح يستفيد من محصولين فى وقت واحد، وذلك بأن يقوم المزارع بزراعة فول الصويا محمل على الذرة الشامية.وذلك يأتى في إطار نشر ثقافة تحميل المحاصيل والتكثيف المحصولى لتحقيق الاستفادة المثلى من وحدة المساحة.