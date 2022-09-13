اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعة الفيوم: "نستغل الأرض والمياه فى تحميل المحاصيل الزيتية على الذرة"

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:45 م
وكيل زراعة الفيوم: "نستغل الأرض والمياه فى تحميل المحاصيل الزيتية على الذرة" وكيل زراعة الفيوم يتفقد المحاصيل
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس على مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم إن المديرية تطبق نظام تكثيف المحصول وبذلك تتعاون مع مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومع معهد البحوث المحاصيل الحقليه قسم بحوث التكثيف المحصولي وقسم بحوث البقوليات.
 
ولفت وكيل زراعة الفيوم إلى أن تطبيق نظم التكثيف فى المحصول تستهدف تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة العائد وتقديم دعم فنى وتدريب المزارعين لتطبيق نظم التكثيف المحصولى لتحقيق أقصى استفادة من الأرض والمياه وتقديم خدمات إرشادية متكاملة للمزارعين.
 
ولفت إلى أنه تم تنفيذ يوم حصاد فى مركز سنورس لمحصول فول صويا محمل على ذرة شامية وفول صويا مفرد وعقدت ندوة حول أهمية التكثيف المحصولي والمميزات التى تعود على المزارع من زراعة المحاصيل المحملة فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتكاليف المقاومه وترشيد إستخدام مياه الرى وزياده الإنتاجية كما ونوعا وهذا الحقل أحد الحقول الإرشادية المنفذة فى المحافظه فى إطار برنامج التكثيف المحصولى.
 
وأضاف وكيل مديرية الزراعة ان ذلك يهدف  إلى زيادة استغلال مساحة الأرض والموارد المائية، والسمادية، وبالتالي تحقيق عائد أكبر للمزارع، وإدخال محصول فول الصويا، كأحد محاصيل الزيوت الهامة في التركيب المحصولي.
 
لافتا إلى أنه يعتبر فول الصويا من المحاصيل الزيتية الهامة ويحقق عائدا اقتصاديا للمزارع، بالاضافة إلى أن الفلاح يستفيد من محصولين فى وقت واحد، وذلك بأن يقوم المزارع بزراعة فول الصويا محمل على الذرة الشامية.وذلك يأتى في إطار نشر ثقافة تحميل المحاصيل والتكثيف المحصولى لتحقيق الاستفادة المثلى من وحدة المساحة.
 
IMG-20220913-WA0037
 

وكيل-زراعة-الفيوم-نستغل-الأرض-والمياه-في-تحميل-المحاصيل-الزيتية-علي-الذرة
 

وكيل-زراعة-الفيوم-يتفقد-المحاصيل
 
 

وزارة الزراعة

الأراضي الزراعية بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة