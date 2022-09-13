

سلم الرسالة السفير محمد كعبي اليشروت، المبعوث الخاص لرئيس اتحاد جزر القمر، والذي أكد عقب محادثاته مع ناصر بوريطة إنه "يحمل رسالة من الرئيس غزالي عثماني إلى الملك محمد السادس".



وصف مسؤول جزر القمر العلاقات بين البلدين بـ "الممتازة والاستثنائية"، معربا عن امتنانه للدعم الذي يقدمه المغرب لبلاده في كافة المجالات.