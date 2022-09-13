وزير الأوقاف يشيد بدعم الأزهر للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

كتب على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال رئاسته لاجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان عن الجانب المصري الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيدًا بدعمه الكبير للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

وشارك فى اجتماع مجلس الأمناء من مصر كل من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث، والسفيرة منال الشناوى سفيرة مصر بكازاخستان، والقنصل محمد شريف قنصل مصر بكازاخستان، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والدكتور الشحات الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وتم التجديد للدكتور الشحات الجندي رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية لمدة عامين جديدين.

وأشاد الجانب الكازاخي بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في نشر الفكر الوسطي ودروها العلمي والثقافي الكبير في كازاخستان ومحيطها الإقليمي وفي وسط آسيا كلها .

ويشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المقرر انعقاده فى الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجارى بمدينة "نور سلطان" بكازاخستان، كما أكد وزير الأوقاف أنها فرصة طيبة لتبادل الأفكار والآراء حول القضايا التى تهم الشأن الإسلامي.

ورحب الشيخ نوريزباى حاج تاغانولى المفتى العام بجمهورية كازاخستان بزيارة وزير الأوقاف مثمنًا دور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالحوار الإنسانى وترسيخ قيم السلام، وبدورها فى نشر الثقافة الإسلامية فى العالم كله.

وأهدى المفتى العام بجمهورية كازاخستان وزير الأوقاف درع الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودوره فى دعم مسيرة الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب (المنتخب) ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الروسية لفضيلة المفتى العام لجمهورية كازاخستان.