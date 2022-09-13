مفتى كازاخستان يشيد بجهود مصر فى نشر الفكر الوسطى المستنير.. صور

كتب على عبد الرحمن

استقبل الشيخ نوريزباى حاج تاغانولى أوتبينوف المفتى العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان اليوم الثلاثاء بكازاخستان.

خلال اللقاء أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سعادته بهذه الزيارة لمفتى عام كازاخستان، والتى تأتى على هامش رئاسة وزير الأوقاف لاجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان عن الجانب المصري، ويحضره عن الجانب الكازاخى وزير الإعلام والتنمية المجتمعية.

وشارك فى اجتماع مجلس الأمناء من مصر كل من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث، والسفيرة منال الشناوى سفيرة مصر بكازاخستان، والقنصل محمد شريف قنصل مصر بكازاخستان، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والدكتور الشحات الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

ويشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المقرر انعقاده فى الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجارى بمدينة "نور سلطان" بكازاخستان، كما أكد وزير الأوقاف أنها فرصة طيبة لتبادل الأفكار والآراء حول القضايا التى تهم الشأن الإسلامي.

من جانبه، رحب الشيخ نوريزباى حاج تاغانولى المفتى العام بجمهورية كازاخستان بزيارة وزير الأوقاف مثمنًا دور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالحوار الإنسانى وترسيخ قيم السلام، وبدورها فى نشر الثقافة الإسلامية فى العالم كله.

وأهدى المفتى العام بجمهورية كازاخستان وزير الأوقاف درع الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودوره فى دعم مسيرة الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية.

كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب (المنتخب) ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الروسية لفضيلة المفتى العام لجمهورية كازاخستان.