اليوم السابع
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وزيرة البيئة تستعرض آخر استعدادات مؤتمر المناخ

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:39 ص
وزيرة البيئة تستعرض آخر استعدادات مؤتمر المناخ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة 60 لاجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى للجهاز، ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وذلك لعرض ومناقشة عدد من الأنشطة وخطة العمل، واعتماد محضـر وقـرارات وتوصيات الاجتمـاع رقم ( 59 ).    
 
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لما يبذل من جهود من أعضاء المجلس لدعم اعمال جهاز شئون البيئة، وخاصة فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن كافة الأعمال تتم على قدم وساق للخروج بمؤتمر يليق باسم مصر وتوجهاتها نحو حماية البيئة والاستدامة باستراتيحيتها القومية.  
 
وتم استعراض الموقف التنفيذى وما وصلت إليه الاستعدادات لمؤتمر المناخ cop27 حيث يتم العمل على ثلاث محاور  اساسية وهى السياسية، والفنية، اللوجستية والتمويل، حيث أنه جارى الانتهاء من الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء و الخضراء وفقا للخطة الموضوعة بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أن المنطقة الخضراء هى المنطقة المخصصة للحكومة المصرية وتتناول مجموعة من الأحداث ومنها الايام الموضوعية و التى تتناول مجموعة من القضايا وعلاقتها بالتغيرات المناخية، وبالنسبة  للمنطقة الزرقاء وهى المنطقة الدولية والتى تتبع  الأمم المتحدة وتشرف عليها وتتم فيها المفاوضات ولمصر جناح فيها يمثل الدولة لعرض قصص النجاح الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة.
 
وبالنسبة للاستعدادات على الجانب السياسى فقد تم الانتهاء من المبادرة العالمية للمدن المستدامة وتم عرضها على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لجلب الدعم لها سياسيا وتمويليا، كما تم الانتهاء من أجندة برنامج يوم المياه والذى ينظم لأول مرة بالمؤتمر بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية، حيث أن اللجنة العليا الخاصة بالمؤتمر تقوم حالياً بمناقشة اكثر من 17 مبادرة لاختيار أفضلها لإطلاقها بمؤتمر المناخ القادم. 
 
كما وافق المجلس فى جلسته على  عدد من الموضوعات وهى وضع آلية للتظلم من تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات المرتكبة من المنشآت والأفراد بالمخالفة لأحكام قانون البيئة مع استكمال دراستة مع لجنة مختصة كذلك الموضوع المتعلق بتعديل فئة المصاريف الإدارية المقررة لمراجعة نماذج تقييم التأثير البيئي لمحطات تقوية التليفون المحمول وإجراء المعاينات الخاصة بها وذلك طبقاً للبروتوكول المعدل الموقع من كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة في يونيه ٢٠۲۲ والتوقيع علي القرار الوزاري الخاص بالتعديل ونشره في جريدة الوقائع المصرية. 
 
كما تضمن الاجتماع بحث تحـديث بعـض الإجراءات الإدارية ومقابـل ممارسة النشاط في أنشطة خدمات الزوار بالمحميات الطبيعية وتحديث القرار رقم 1067 لسنة 2021 وفقا لموافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بالجلسة رقم 57.
 
وزيرة البيئة تستعرض آخر استعدادات مؤتمر المناخ (1)
 
وزيرة البيئة تستعرض آخر استعدادات مؤتمر المناخ (2)
 
وزيرة البيئة تستعرض آخر استعدادات مؤتمر المناخ (3)
 
وزيرة البيئة تستعرض آخر استعدادات مؤتمر المناخ (4)

 


جهاز شئون البيئة

وزيرة البيئة

مؤتمر المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

المحميات الطبيعية



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