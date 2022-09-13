نبات عشبى هيخلى قلبك ومعدتك تمام .. تعرف على فوائد الشوفان

فاطمة ياسر

الشوفان يعد من الحبوب الجيدة والمهمة لصحة الجسم، فاعتمادها في يومك يعد مكسب كبير لك ولصحتك، ولذا عليك تناوله باستمرار للحصول علي فوائده التي لا تعد.

أوضح التقرير، المنشور عبر موقع “medicalnewstoday.”، أنه الجسم يحتاج إلى الكربوهيدرات المعقدة ليعمل بشكل جيد وطبيعي، وتعد الحبوب مصدر جيد لها، ومن أصح أنواعها الشوفان.

وأشار التقرير، أن الدراسات توضح إلى أن تناول دقيق الشوفان يعزز تناول الألياف ويوفر العديد من الفوائد للجسم، والسبب يرجع إلي أنه غني بالحديد والنحاس والمغنسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين ب.



وقدم التقرير، العديد من الفوائد الصحية المهمة للشوفان، ومنها:

- تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، لأنه يساهم في تنظيم نسبة الكولسترول الضار في الجسم، ولذا يساعد في الحفاظ علي صحة القلب.

- التخلص من الوزن الزائد، والسبب يرجع إلي إحتوائه علي نسبة عالية من الألياف التي تساهم في هذا الأمر.

-الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويعمل تناوله علي تنظيم نسبته، ويرجع السبب إلي إحتوائه علي الألياف.

-يحافظ علي صحة المعدة والأمعاء أي يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي، والسبب العناصر الغذائية المهمة التي يحتوي عليها.

-تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات.

-يعد من الأطعمة الجيدة التي تحافظ علي تنظيم نسبة السكر بالدم، وتحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا المرض.