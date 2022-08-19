أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول.. منها الشوفان والمكسرات

كتب - حسام الشقويرى

حدد خبراء المركز الوطنى للتثقيف الذاتى فى مجال التغذية ببولندا 4 مواد غذائية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول فى الدم، ويشير موقع Poradnikzdrowie.pl البولندى، إلى أنه وفقا للخبراء، يمكن أن تخفض التغيرات فى النظام الغذائى مستوى الكوليسترول فى الدم بنسبة 25%، لذلك ينصحون بالحد من تناول اللحوم الدهنية والمنتجات نصف المصنعة والأجبان الدهنية، ومن الأفضل استبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية.

وينصح خبراء التغذية بإضافة 4 مواد غذائية إلى النظام الغذائى، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول، أولها الشوفان الغنى بالألياف الغذائية، والبقوليات الغنية أيضا بالألياف الغذائية، كما أنها لا تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لكنها تعطى شعورا سريعا بالشبع، ما يسمح بالتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

ويمكن مكافحة الكوليسترول بتناول المكسرات، حيث تكفى حصة واحدة من المكسرات فى اليوم لتخفيض مستوى الكوليسترول فى الدم، وينصح الخبراء بالإضافة إلى ذلك بتناول الأسماك الدهنية، التى تعتبر مصدرا أساسيا للأحماض الدهنية أوميجا 3، التى تخفض مستوى الدهون الثلاثية وتؤثر إيجابيا فى الأوعية الدموية، بلإضافة إلى ذلك هى بديل ممتاز للحوم.