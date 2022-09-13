"مياه قنا" تحدد موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لفصول مدرسة المياه

قنا - صابر سعيد

أعلنت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحى بقنا للعام الدراسى 2022_2023.

وأوضحت شركة مياه قنا، أن مواعد المقابلات تبدأ يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، من الساعة 9 صباحا بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية العسكرية لجميع الطلاب المرفقة أسمائهم بالكشف من جميع المحافظات، مناشدة الطلاب احضار أصل توريد رسوم الاختبار الإلكترونى والمقابلة الشخصية، وصورة شهادة الميلاد وصورة شهادة الإعدادية.



وأشارت شركة المياه، إلى أنها عرضت كشوف الطلاب المتقدمين لنظام التعليم والتدريب المزدوج " تخصص فنى محطات شبكات مياه الشرب وفنى محطات وشبكات الصرف الصحي" على صفحتها والمقرر مقابلتهم يوم الأربعاء، وأن الكشوف المعلنة هى كشوف المرشحين للمقابلة الشخصية وليسوا المقبولين.