5 علاجات لفرد الشعر فى المنزل دون أى ضرر.. أهمها الموز والزبادى

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على شعر أملس، فقد حان الوقت للنظر إلى ما هو أبعد من زيارات الصالون وأجهزة فرد الشعر، يمكنك بسهولة فرد شعرك ببعض حيل المطبخ البسيطة جدًا بدلاً من إتلافه بأدوات تصفيف الشعر بالحرارة، وفى التقرير التالى سنقدم بعض العلاجات المنزلية الأكثر أمانًا لفرد الشعر، وفقا للدكتورة الهندية رينكى كابور، استشارى الأمراض الجلدية، بحسب ما ذكره موقع healthshots.

5 علاجات منزلية لفرد شعرك بشكل طبيعى:

1. جل الصبار والليمون وزيت الخروع

هذا ليس مفيدًا للبشرة فحسب، بل للشعر أيضًا حاول أن تتناول جل الصبار، وبعض عصير الليمون، وملعقة صغيرة من زيت الخروع، وملعقتين صغيرتين من العسل، واخلط جميع المكونات جيدًا، ضعه على الشعر ثم اغسله بالشامبو، سيعطي عصير الليمون دفعة فيتامين سي لفروة الرأس ويساعدك على التخلص من الشعر المتطاير، يتحكم زيت الخروع في تساقط الشعر ويقوي الشعر.

2. الموز والعسل

إذا كان شعرك تالفًا، فقد حان الوقت للجوء إلى الموز، هذه الفاكهة لها خصائص مغذية يمكنها ترطيب شعرك، يمكن أن يساعد الموز والعسل في الحصول على شعر حريري ومستقيم ولامع، بالإضافة إلى ذلك فهو مصدر جيد للبروتين والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C والمغنيسيوم، وكلها تساعد على نمو شعرك مرة أخرى، يُمزج الموز مع بعض العسل وكوب من اللبن وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون معًا، بعد تطبيق هذا على شعرك، اشطفيه جيدًا.

3. زيت الزيتون والبيض

يمكن أن يساعد الجمع بين زيت الزيتون والبيض فى تصفيف الشعر الأملس، وعندما يخلط زيت الزيتون بالبيض فهو مشابه للزيت الطبيعي الموجود في الجسم، هذا المزيج يمكن أن يغذى شعرك، يمكن لشعرك أن يصبح حريريًا ومستقيمًا، يحتوى البيض على بروتينات تساعد على تغذية الشعر وتنعيمه، بينما يعتبر زيت الزيتون ملطفًا ممتازًا للشعر، هذا القناع غنى بالأحماض الدهنية أيضًا، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة فروة رأسك وتجعل شعرك ناعماً وخالٍ من التجعد.

4. الموز والزبادى

يعتبر الزبادى علاجًا منزليًا معروفًا لشعر قوى وصحى، إذا كنت ترغبين فى الحصول على شعر أملس بشكل طبيعى، فأنت بحاجة للموز والزبادى، حاولى تطبيق خليط الموز واللبن على الشعر واتركيها لبعض الوقت وستندهشين من النتائج نعم، سيصبح شعرك لامعًا ومستقيمًا، بصرف النظر عن استقامة الشعر، يمكن لقناع الشعر هذا أيضًا أن يطهر فروة رأسك ويزيل خلايا الجلد الميتة ويساعد على نمو بصيلات الشعر.

5. خل التفاح (ACV)

تتم استعادة مستويات الأس الهيدروجيني للشعر عن طريق خل التفاح، والذي يحفز أيضًا نمو الشعر ويشجعه، يمكن أن ينشط شعرك ، ويتركه ناعمًا ولامعًا وناعمًا، بالإضافة إلى ذلك ، يعمل خل التفاح على فرد الشعر لأنه مكون طبيعي لتنعيم الشعر، ستختبر أن استخدام هذا الحل يجعل فك تشابك شعرك المجعد أمرًا بسيطًا.