مفتى كازاخستان لشيخ الأزهر: زيارتكم يوم عيد لنا.. صور

كتب لؤى على

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الكازاخية "نور سلطان"، الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، وذلك على هامش حضوره بكازاخستان، للمشاركة فى المؤتمر السابع لزعماء الأديان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19".

وأعرب مفتى كازاخستان عن بالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وسعادته بلقائه قائلا: "لا يمكننا التعبير عن مدى سعادتنا بزيارة فضيلتكم لبلادنا، هذا هو يوم عيد لنا في كازاخستان، وسوف تظل تفاصيل هذه الزيارة محل اهتمام وتقدير، نقدر دور الأزهر في دعم بلادنا علميا ودعويا، فمعظم علماء بلادنا من خريجي الأزهر الشريف".

واستعرض مفتي كازاخستان ما تقوم به دار الافتاء الكازاخية من جهود لخدمة مسلمي كازاخستان، مشيرا إلى أنهم يعتمدون بشكل دائم على مناهج الأزهر الشريف وعلمائه، وقد تم اقتباس فكرة مشروع وطني لتدريب الأئمة والوعاظ الكازاخايين من أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، حيث تستضيف كازاخستان علماء الأزهر للمشاركة في مهام التدريب وتأهيل الوعاظ والدعاة، جنبا إلى جنب مع العلماء والقيادات الدينية في كازاخستان.

من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر تقديره لدولة كازاخستان ، وسعادته بزيارة هذا البلد الإسلامي للمرة الثالثة، والاطلاع على مدى اهتمام مسلمي هذا البلد بإبراز الصورة الصحيحة عن الإسلام، مؤكدا استمرار دعم الأزهر لطلاب ودعاة كازاخستان، من خلال المنح الدراسية بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، وإتاحة فرص التحاق الأئمة الكازاخستانيين بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.