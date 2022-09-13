اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابى حادث انقلاب سيارة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:07 ص
محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابى حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة - ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الرعاية الصحية، لـ6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق سيدي سالم، مقدما العزاء لأسرتي الأطفال الـ3 المتوفين جراء الحادث.
 
وأعلن حالة الطوارئ بمستشفى سيدي سالم المركزي، لاستقبال المصابين منذ انقلاب السيارة، ونقل سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى، وتم إيداع جثامين الأطفال المتوفين المنتقلين لرحمة الله، مشرحة المستشفى، سائلا الله أن يرحمهم، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
 
 
 
 

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