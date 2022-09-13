محافظ أسوان: وصول معدات نظافة جديدة لرفع 146,6 ألف طن مخلفات

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صباح اليوم، المعدات والسيارات الجديدة المقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمدينة أسوان.

وضمت المنظومة الجديدة، عدد 2 سيارة قلاب بإجمالى وزن 80 طن ، وأيضاً عدد 3 لودر كبير وزن 1,3 طن لكل منهما ، وكذا عدد 2 سيارة مكبس بإجمالى 40 م3 بتكلفة إجمالية 20,5 مليون جنيه، وهو الذى يأتي ضمن حجم الإستثمارات المخصصة لتنفيذ خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بإستثمارات تصل لحوالى 55,6 مليون جنيه بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وخلال تفقده للمعدات أكد محافظ أسوان على الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية للإرتقاء بمنظومة النظافة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم في إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار، إلى أن ذلك توازى مع رفع 146,6 ألف طن من تراكمات القمامة والمخلفات منها 131 ألف طن من منطقة المحطة الوسيطه بالمحمودية لتنفيذ مشروع طريق بديل السادات ، بجانب 15,6 ألف طن من مدينة كوم أمبو حيث تم نقل هذه التراكمات للمدافن الصحية.

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك .