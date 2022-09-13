اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ماذا تقدم لجنة شئون الرهبنة والأديرة في الكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:00 ص
ماذا تقدم لجنة شئون الرهبنة والأديرة في الكنيسة الأرثوذكسية؟ المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية وهى: لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شئون الإيبارشيات ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة بالإضافة إلى لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات ولجنة المسكونية ولجنة شئون المهجر.

 وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أن لجنة شئون الرهبنة والأديرة يقوم على الإشراف على كل ما يخص الأديرة القائمة وعمل حصر رسمي بالأديرة المعترف بها والرهبان والراهبات فيها وتقنين أوضاع الأديرة الجديدة تمهيدا للاعتراف بها ورعاية الرهبان والراهبات.

 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

لجنه شئون الرهبنه والاديره



الموضوعات المتعلقة

تعرف على مهام عمل لجان المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 11 مايو 2022 04:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تتوسع فى أعداد المصلين بعد عيد القيامة.. وكنيسة مارمرقس بأسوان تنظم قداسات على مدار اليوم لاستيعاب الأعداد فى عيد الصعود والعنصرة.. وهذه أبرز طقوس قداس فترة الخماسين

الثلاثاء، 10 مايو 2022 08:00 ص

تعرف على تاريخ وأهداف مركز لوجوس الباباوى فى الكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 09 مايو 2022 07:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تنعى شهداء الوطن: استشهدوا وهم يحمون موقعهم ضد هجوم غادر

السبت، 07 مايو 2022 08:41 م

تعرف على مجالات استفادة الأقباط من أسقفية الخدمة العامة بالكنيسة الأرثوذكسية

السبت، 07 مايو 2022 04:00 ص

كيف تتم إجراءات السيامة والخدمة الكهنوتية فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الأربعاء، 04 مايو 2022 12:00 ص

تعرف على مميزات الدراسة فى المعهد القبطى للدراسات النفسية بالكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 03 مايو 2022 11:30 م

تعرف على تاريخ خدمة الكرازة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 03 مايو 2022 09:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة