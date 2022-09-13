ماذا تقدم لجنة شئون الرهبنة والأديرة في الكنيسة الأرثوذكسية؟

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية وهى: لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شئون الإيبارشيات ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة بالإضافة إلى لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات ولجنة المسكونية ولجنة شئون المهجر.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أن لجنة شئون الرهبنة والأديرة يقوم على الإشراف على كل ما يخص الأديرة القائمة وعمل حصر رسمي بالأديرة المعترف بها والرهبان والراهبات فيها وتقنين أوضاع الأديرة الجديدة تمهيدا للاعتراف بها ورعاية الرهبان والراهبات.