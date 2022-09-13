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قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات.. نقلا عن "برلمانى"

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:08 م
قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات.. نقلا عن "برلمانى" المخدرات - برلمانى
كتب علاء رضوان

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رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "لحماية 25 مليون طالب.. مدي قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات"، استعرض خلاله كيفية اتخاذ الدولة خطوات جادة لمكافحة المخدرات، وأن وما نشاهده من جرائم تصدر من الطلاب يستوجب سن تشريع، وطلب احاطة لإجراء تحليل للطلبة، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

لحماية 25 مليون طالب.. مدي قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات.. الدولة تتخذ خطوات جادة لمكافحة المخدرات.. وما نشاهده من جرائم تصدر من الطلاب يستوجب سن تشريع.. وطلب احاطة لإجراء تحليل للطلبة

 

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                                          برلمانى

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اجراء تحليل المخدرات للموظفين

ظاهرة تعاطي المخدرات

علاج الطلاب من التعاطى

حماية الطلاب من الأدمان

مخدرات

وزاره التربيه والتعليم

وزاره التعليم العالى



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