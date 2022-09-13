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فاكسيرا: التطعيمات تقلل من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:57 ص
فاكسيرا: التطعيمات تقلل من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، أن التطعيمات تحمى من الإصابة بالأمراض الفيروسية بالإضافة إلى أنها تساهم فى تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية والاستخدام المفرط لها.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى لـ"اليوم السابع": "التطعيمات تحد من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وهو ما يساهم فى تقليل مقاومة البكتيريا لها وتحتفظ بقدرتها على القضاء على الفيروسات".

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

فاكسيرا

المصل واللقاح



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