اليوم السابع
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طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز ببرونزية بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه بتونس

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:37 م
طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز ببرونزية بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه بتونس الطالبة تورشين محمد كمال بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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فازت الطالبة تورشين محمد كمال بجامعة الإسكندرية، لاعبة فريق الكاراتيه بالنادى الأوليمبى بالميدالية البرونزية ببطولة شمال أفريقيا المقامة بتونس فى الفترة من 6حتى 14سبتمبر.
 
وهنأ النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية الطالبة لفوزها فى البطولة، كما هنأ الجهاز الفنى والإدارى برئاسة الكابتن هاشم محمود والمدرب اللاعب الكابتن كريم حبيب، الدكتور أحمد مصطفى، مدرب الأحمال والفتنس، الدكتور على هاشم، المدير الإدارى والمدرب العام، كابتن محمد علاء، مقنن الأحمال، وكابتن محمد هانى، إدارى، كابتن رانيا رمضان، إدارى.
 
فى سياق آخر، فاز فريق جامعة الإسكندرية للطائرة على منتخب جامعة أسيوط 2/0، فى بطولة الفوج الثالث المتميزين رياضيًا ببلطيم، وذلك ضمن مشاركة الجامعة فى كافة الانشطة بالبطولة.
 
 

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