ضبط 3 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية مزيفة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية 3 عاطلين وراء ترويج العملات المزيفة فى أوسيم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى مزيف، قبل ترويجه بين المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط 3 عاطلين فى ترويج مبالغ مالية مزيفة بين المواطنين فى أوسيم.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لأماكن يتردد عليها المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تم القبض عليهم، وبحوزتهم مبلغ مالى مزيف، اعترفوا بحيازته لترويجه بين المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.