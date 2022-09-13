ضبط شاب اعتدى على والده بمقص بسبب خلافات عائلية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تعدى شاب على والده فى مساكن الهيئة التابعة لدائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية بالضرب بسلاح أبيض "مقص" وقام بطعنه عدة طعنات بالبطن والكتف وبمناطق متفرقة من الجسد سبب خلافات عائلية ومشادة بينهما، وتم نقل الوالد المصاب إلى المستشفى لإسعافه ورعايته طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى مفاده قيام شاب بطعن والده عدة طعنات متفرقة بالجسم بمساكن الهيئة دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب ونقل الوالد المصاب ويدعى "سامى.ح" موظف إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيًا، كما تم التحفظ على الشاب بقسم ثان الإسماعيلية وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.