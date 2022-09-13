اليوم السابع
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شعبة الدخان: زيادة جنيهين فى سعر سجائر دافيدوف

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:50 ص
شعبة الدخان: زيادة جنيهين فى سعر سجائر دافيدوف ابراهيم امبابى وسجائر
كتب عبد الحليم سالم

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كشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن شركة المنصور الدولية للتوزيع وكيل امبريال توباكو العالمية، أعلنت  قائمة بأسعار البيع النهائى للمستهلك تشمل منتجاتها المحلية والمستوردة، والتي شملت ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بما يترواح من جنيه واحد إلى 2 جنيه.
 
واضاف إمبابى فى بيان له، أن الشركة أكدت على أن تحريك أسعار منتجاتها يأتى فى إطار عدد من المتغيرات الحاكمة لعناصر التكاليف، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والعوائد الضريبية المتوقعة وفق المخطط المستهدف تحقيقه والمعلن وفق الموازنة العامة للدولة .
 
ووفق القائمة الرسمية المعلنة فإن الأسعار الرسمية هي:
Davidoff Classic (دافيدوف كلاسيك) بسعر 48 جنيها
Davidoff Gold ( دافيدوف جولد ) بسعر 48 جنيها
Davidoff White ( دافيدوف ابيض ) بسعر 48 جنيها
Davidoff Slims Gold (دافيدوف سليمس جولد) بسعر 48 جنيها
Davidoff Evolve Red (دافيدوف ايفولف ازرق) بسعر35   جنيها
Davidoff Evolve Blue (دافيدوف ايفولف ازرق) بسعر35   جنيها
Davidoff Evolve Silver (دافيدوف ايفولف فضي) بسعر 35 جنيها.
 
وتهيب الشركة بالتجار الالتزام بهذه الأسعار حرصا علي صالح العملاء واستقرار الأسواق.
 

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