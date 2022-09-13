رئيس الوزراء اليونانى يبحث مع نظيره من مقدونيا الشمالية أمن الطاقة بأوروبا

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بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاسيفسكي، في العاصمة أثينا، قضية الطاقة التي تؤثر على أوروبا حاليا.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية، عن مصادر قولها، إنه تم استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون متعدد المستويات بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية للطاقة وضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاتصال.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان يمكنها المساعدة في هذا الاتجاه بسبب البنية التحتية التي تطورها في مجال الطاقة، وشدد على دور اليونان في إفادة أمن الطاقة في المنطقة، وسلط الضوء على دور بلاده الرائد في جنوب شرق أوروبا.

كما هنأ رئيس الوزراء اليوناني نظيره كوفاسيفسكي على المؤتمر الحكومي الدولي الأول لمقدونيا الشمالية والاتحاد الأوروبي، المرحلة الأولى من محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأكد مجددا دعم اليونان لانضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي على أساس المعايير التي تم وضعها، مثل احترام علاقات حسن الجوار.

وردا على ذلك، أشار رئيس وزراء مقدونيا الشمالية إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين ودعم اليونان لبدء محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي واتفق على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع اليونان فيما يتعلق بإمدادات المواد الخام وإنتاج الكهرباء والاستمرار والاستثمارات اليونانية الناجحة في مقدونيا الشمالية وخاصة في قطاع الطاقة.