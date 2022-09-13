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"حلمي تحقيق الثراء السريع".. اعترافات المتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:00 ص
"حلمي تحقيق الثراء السريع".. اعترافات المتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج التنقيب عن الاثار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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"حلمي تحقيق الثراء السريع"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالتنقيب عن الآثار، مؤكدا أنه نجح في حفر حفرة بعمق 10 أمتار، انتهت بسرداب به جدار من الحجر الجيري.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بمسكنه.
 
بتقنين الإجراءات، تم استهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، حيث عُثر على حفرة بعمق  10 أمتار تقريباً، تنتهى بسرداب به جدار من الحجر  الجيرى، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر.. بالعرض على الجهات المختصة  أفادت بأن الحفر بغرض البحث والتنقيب عن الآثار وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

التنقيب عن الاثار

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