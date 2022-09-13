جامعة أسيوط تعقد أنشطة تدريبية لاكتشاف المواهب بين الطلاب ذوى الهمم.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بمركز رعاية الطلاب من ذوى الهمم وأنشطته المتنوعة وما يقدمه من خدمات تعليمية وخدمية واجتماعية متنوعة لخدمة أبناء الجامعة، والذى يأتى انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوى الهمم، والعمل على دمجهم مع باقى أقرانهم سواء فى حياتهم العلمية أو الاجتماعية، وكذلك انخراطهم ومشاركتهم فى مختلف الأنشطة الطلابية، وهو ما يأتى تأكيدًا على المبادرة التى أطلقتها الجامعة خلال السنوات السابقة ولإعلانها جامعة صديقة للطلاب من ذوى الهمم، مشيرًا إلى أن مركز رعاية الطلاب من ذوى الهمم يعد من التجارب الرائدة والفريدة التى تبنتها الجامعة والتى تهدف إلى خدمة أبنائها الطلاب من ذوى الهمم.

جاء ذلك تعقيبا على التقرير المقدم له من الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول قيامه بزيارة إلى مركز رعاية الطلاب من ذوى الإعاقة، وذلك لتفقد عدد من الأنشطة التدريبية بمركز رعاية طلاب ذوى الهمم إلى جانب عقده عدد من اللقاءات مع مجموعة من طلاب المركز، حيث استمع إلى أهم المشاكل والعقبات التى تواجههم من اَجل العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، حيث شهدت زياراته تواصله مع إدارة كلية التربية النوعية لحل مشكلة التحاق بعض طلاب ذوى الإعاقة السمعية في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والذين واجهوا مشكلة في تأخير قيدهم العام الماضي.

وأوضح الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز أن المركز يعقد عدد من الأنشطة التدريبية فى مجالات متعددة من مجالات الأنشطة الطلابية والممتدة طوال العام الجامعى وكذلك خلال الفترات الصيفية وذلك لاكتشاف وتنمية وثقل الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات، والتى تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية لخدمة الطلاب من ذوى الهمم، مشيرا إلى تفقد نائب رئيس الجامعة خلال الزيارة لتجربة تكوين أول مركز فنى على مستوى الجامعات المصرية معنى باكتشاف الموهوبين فى مجالات الغناء الفردى، الجماعى، عزف موسيقى، الإنشاد الديني، كما أشار إلى نشاط المركز فى تكوين مركز رياضى يهدف الى ممارسة الأنشطة الرياضية لتنس الطاولة ، وكرة الجرس ، وفى المجال الاجتماعى، الشطرنج، وتعليم أساسيات الكشافة والجوالة.



جامعة أسيوط تقعد مراكز وأنشطة تدريبية لاكتشاف المواهب (6)



أنشطة تدريبية لاكتشاف المواهب



جامعة أسيوط تقعد مراكز وأنشطة تدريبية لاكتشاف المواهب (1)



جامعة أسيوط تقعد مراكز وأنشطة تدريبية لاكتشاف المواهب (2)



أنشطة تدريبية لاكتشاف المواهب ب جامعة أسيوط



جامعة أسيوط تقعد مراكز وأنشطة تدريبية لاكتشاف المواهب (4)