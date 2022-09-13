اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:04 م
أكرم القصاص
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تطهير شنايش ومطابق الصرف الصحى بحى المنتزة أول استعدادا للشتاء بالإسكندرية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:53 ص
تطهير شنايش ومطابق الصرف الصحى بحى المنتزة أول استعدادا للشتاء بالإسكندرية تطهير شنايش ومطابق الصرف الصحي
الإسكندرية - فريق المحافظات

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واصلت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحى المنتزه أول شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، متابعة تطهير الشنايش ومطابق الصرف، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بعدد من الشوارع بنطاق الحي.
 
 
وقام حي المنتزه أول، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، فى إطار الاستعدادات اللازمة لقدوم فصل الشتاء بأعمال إعادة تطهير المطابق تنسيقا مع شركة الصرف الصحى، للتاكد من فاعلية المطابق وقدرتها الاستيعابية لكميه الأمطاروالمدى الزمنى لتصريف المياه، لتجنب عدم تراكمها فى موسم الأمطار، وتم إعادة تطهير 11 مطبقا بشارع خالد بن الوليد.
 
 
ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين والجهات المعنية، بتطهير الشنايش والمطابق على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لبنوات القادمة، مع رفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.
 
أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي
أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي

رفع مخلفات شنايش الصرف
رفع مخلفات شنايش الصرف

تطهير شنايش ومطابق الصرف الصحي
تطهير شنايش ومطابق الصرف الصحي

 


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