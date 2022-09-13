بريطانيون يزينون منازلهم بالأعلام لتكريم الملكة اليزابيث الثانية

كتبت ريهام عبد الله

زين عدد من البريطانيين منازلهم بالأعلام تكريما للملكة اليزابيث، بينما تستعد الأمة البريطانية لتوديع الملكة اليزابيث الثانية أخيرًا.

ولجأ أحد البريطانيين، بتغطية منزله بما يقرب من 150 علمًا من أعلام المملكة المتحدة، لإحياء وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ويقول إنه لن يتوقف عند هذا الحد، مشيرا إلى أنه سيضع العديد من الأعلام، في منزله في تشيلمسفورد، إسيكس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ونشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عدة صور ترصد تزيين المنازل بالأعلام، استعدادا لتوديع الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.



الأعلام تزين منازل بريطانيا



تزيين المنازل



علم يزين أحد المنازل

وتستعد العاصمة البريطانية لندن، لاستقبال جثمان الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الثلاثاء بعد نقله من إدنبرة بالطائرة، ورغم أن نعش الملكة سينقل من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر اليوم الأربعاء فى موكب يقوده الملك تشارلز ، توافد آلاف المعزيين بالفعل إلى الشوارع المحيطة بالقصر استعدادا لزيارة نعش الملكة الذى سيوضع فى قاعة وستمنستر وسيسمح للجمهور بتقديم احترامهم على مدار 5 ليالى حتى موعد الجنازة الرسمية الاثنين 19 سبتمبر.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن التابوت، المزين بتاج إمبريال ستيت أو الإمبراطورية البريطانية سيحمل على عربة تابعة للمدفعية الملكية من قصر باكنجهام في الساعة 2.22 مساءً.

سوف يسير الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة وكبار موظفي أسرة الملكة الراحلة ببطء وراءهم في صمت بدون موسيقى في طريق سيستغرق 38 دقيقة.

وسيرأس رئيس أساقفة كانتربري صلاة قصيرة بعد وصول نعش الملكة إلى قاعة وستمنستر حيث سيستقر تابوت الملكة المغلق على منصة مرتفعة وسيكون مغطى بالأعلام الملكية ومزين بالتاج.