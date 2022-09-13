اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:40 م
أكرم القصاص
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انطلاق أعمال الاجتماع الـ 13 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:49 م
انطلاق أعمال الاجتماع الـ 13 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك فريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك
بيشوى رمزى

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بدأت اليوم مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الـ13 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية دكتور ايمن حسام الدين وبمشاركة ممثلى الدول العربية المعنيين بحماية المستهلك.
 
ويناقش الاجتماع إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، وإجراءات إعداد الدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك بالدول العربية، ومناقشة مقترح احتفالية عربية لحماية المستهلك، وأخيرا سيتم مناقشة الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك الذي يهدف لوضع إطار قانوني تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.
 
جانب (4)
 

 


الجامعة العربية

حماية المستهلك

الدول العربية

منطقة التجارة الحرة



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