انتهاء اختبارات 331 طالبا من المتقدمين لمبادرة أشبال مصر الرقمية بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القام بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن انتهاء الجامعة من عقد اختبارات لنحو 331 طالب من المتقدمين لمبادرة اشبال مصر الرقمية.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الاتصالات ،وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وانعكاساً لحرص الجامعة على دعم المبادرة والمساهمة فى دعم جهود المبادرة وتقديراً لأهميتها فى اكتشاف مواهب الطلاب فى الأعمار ما بين 12 إلى 17 عاماً من أجل اختبار العناصر المتميزة من طلاب المدارس على مستوى متقدم فى المهارات التكنولوجية لتأهيلهم ليكونوا نواة لمجتمع رقمى يواكب التطور العالمى.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى، أنه تم انعقاد جميع الاختبارات بصالات الامتحانات الإلكترونية فى ظل توفير ما يلزم من إمكانيات تضمن إجرائها على النحو الأمثل، وذلك تحت إشراف الدكتور مؤمن طه المليجى المدير التنفيذى للمعلومات ، والدكتور إبراهيم العوضى مدير مركز الاختبارات الالكترونية، والتى شملت مجموعتين تم امتحان الأولى يوم 29 أغسطس الماضى على فترتين وتضمنت اختبار 299 طالب ، أما المجموعة الثانية وتشمل 32 طالب فتم اختبارها يوم 10 سبتمبر الجارى وذلك وفق القواعد المعلنة من اللجنة العليا المشرفة على مبادرة أشبال مصر حيث شملت الاختبارات 3 مستويات الأول إجبارى والثانى والثالث اختيارى والتى تتضمن اختبار معلومات IQ وIT لقياس مستوى كل طالب.